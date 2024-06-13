Singularity Hub
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Singularity Hub

4 подписчика

Say Hello to AI Steve, the AI Chatbot Running for Parliament in the UK

It’s a year of elections, and the internet is already rife with AI-generated political content. An AI robocaller mimicking Joe Biden made the rounds in the New Hampshire primaries; voters in India have been inundated with AI deepfakes.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх