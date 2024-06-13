Say Hello to AI Steve, the AI Chatbot Running for Parliament in the UK

It’s a year of elections, and the internet is already rife with AI-generated political content. An AI robocaller mimicking Joe Biden made the rounds in the New Hampshire primaries; voters in India have been inundated with AI deepfakes.
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