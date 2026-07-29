Фронтовые бомбардировщики Су-34, поставляемые в войска Объединенной авиастроительной корпорацией, успешно применяют по различным объектам формирований киевского режима фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.
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