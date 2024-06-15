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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» бесплатно подписал Дюпина из «Рубина». Контракт с вратарем – на год

«Краснодар» бесплатно подписал Дюпина из «Рубина». Контракт с вратарем – на год

Кубанский клуб объявил о подписании 36-летнего вратаря на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год.

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