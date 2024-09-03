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Татар-информ

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Собрано 9 тыс. грузовиков, 13 тыс. кабин: студотряды отработали на КАМАЗе

Собрано 9 тыс. грузовиков, 13 тыс. кабин: студотряды отработали на КАМАЗе

В Челнах завершил работу Всероссийский студенческий производственный отряд «КАМАЗ». На протяжении 2 месяцев проект объединял 300 участников Российских студенческих отрядов из 11 российских регионов, в том числе ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

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