Собрано 9 тыс. грузовиков, 13 тыс. кабин: студотряды отработали на КАМАЗе

В Челнах завершил работу Всероссийский студенческий производственный отряд «КАМАЗ». На протяжении 2 месяцев проект объединял 300 участников Российских студенческих отрядов из 11 российских регионов, в том числе ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.