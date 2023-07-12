Военное обозрение

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Российские бойцы поблагодарили Зеленского за американскую БМП Bradley

Российские бойцы поблагодарили Зеленского за американскую БМП Bradley

В сети опубликованы кадры, на которых бойцы отряда "Керчь" ВС РФ выражают благодарность главе киевского режима Владимиру Зеленскому за американскую БМП Bradley, отбитую ими у украинской армии в результате боев.

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