В сети опубликованы кадры, на которых бойцы отряда "Керчь" ВС РФ выражают благодарность главе киевского режима Владимиру Зеленскому за американскую БМП Bradley, отбитую ими у украинской армии в результате боев.
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