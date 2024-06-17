После гибели пешехода на Яченской набережной в Калуге возбуждено уголовное дело

Прокуратура Калуги контролирует расследование уголовного дела после смерти пешехода под колесами «Мерседеса» на Яченской набережнойПрокуратура Калуги контролирует расследование уголовного дела после смерти пешехода под колесами «Мерседеса» на Яченской набережной.
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