Вторая жизнь старого зеркала: идеи декора своими руками

Старое зеркало - не просто элемент декора, а хранитель событий минувших лет. Со временем, увы, любое зеркало может утратить свою красоту: потускнеть, покрыться затемнениями и загрязнениями или просто перестать нравиться своим владельцам.
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