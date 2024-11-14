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Вторая жизнь старого зеркала: идеи декора своими руками

Вторая жизнь старого зеркала: идеи декора своими руками

Старое зеркало - не просто элемент декора, а хранитель событий минувших лет. Со временем, увы, любое зеркало может утратить свою красоту: потускнеть, покрыться затемнениями и загрязнениями или просто перестать нравиться своим владельцам.

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