В Эстонии армии и флоту хотят дать право топить подозрительные торговые суда

Эстонский парламент 9 апреля обсудит возможность наделить вооружённые силы и военно-морской флот правом применять оружие к торговым судам, в отношении которых возникли подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты.
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