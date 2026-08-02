Female Bomber Kills At Least 3, Injures 21, At Upscale Moscow Restaurant A bomb ripped through a central Moscow upscale restaurant mid-evening on Saturday in what authorities are calling a "brutal terrorist act" - which left three people dead and wounded at least 21.
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