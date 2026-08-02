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Zero Hedge

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Female Bomber Kills At Least 3, Injures 21, At Upscale Moscow Restaurant

Female Bomber Kills At Least 3, Injures 21, At Upscale Moscow Restaurant

Female Bomber Kills At Least 3, Injures 21, At Upscale Moscow Restaurant A bomb ripped through a central Moscow upscale restaurant mid-evening on Saturday in what authorities are calling a "brutal terrorist act" - which left three people dead and wounded at least 21.

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