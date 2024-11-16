Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Так наши дурачки думали, что как только раздадут паспорта, то абхазы тут же, задрав штаны, ломанутся присоединяться к...К чему могут прив...
  • Михаил
    эх,сколько в Рассее этих уебищных мразей, которые так и будут подтягивать в свои "стройные" ряды таких же уебищных "и...Вы спрашиваете пр...
  • Nikolay Stepanov
    Это нужна новая партия ленинского типа. Без повторения ошибок прошлого. Ориентир - сегодняшний Китай.Илон Маск так шар...

Правоверного француза поставили перед непростым выбором: Аллах или айфон?

То есть думали, что поставили. На самом деле выбор оказался очень прост – телефон. Когда его спросили, мол, как же так, братан, ты ж мусульманин? А тот резонно заметил, мол, айфона у меня нет, а Аллах всегда со мной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх