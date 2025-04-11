22 провокационных рисунка, показывающих темную сторону общества

Наше современное общество не такое, как нам хотелось бы. И чтобы показать его темную сторону и рассказать о социальных проблемах, на которые многие стараются закрыть глаза, Корен Шадми (Koren Shadmi) талантливый иллюстратор и карикатурист из Нью-Йорка, создал провокационные работы, наводящие на размышления.