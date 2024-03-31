Подтвердилась смерть Либерж Кпадону: тело пролежало в квартире 41 день

Страшные подробности, как умерла звезда телепроекта «Дом−2» Алиана со своей умершей подругой Фото: социальные сети Весь воскресный день поклонники телестройки «Дом−2» обсуждали новость о том, что же произошло с одной из экс-участниц, Либерж Кпадону.
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