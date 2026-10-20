© ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOMМорковь в российских магазинах подешевела на 6,95% за неделю с 10 по 17 октября 2026 года, рассказал «Газете.
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