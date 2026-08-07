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Царьград

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Пропавшая в Красноярском крае семья могла использовать третий автомобиль

Пропавшая в Красноярском крае семья могла использовать третий автомобиль

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в Красноярском крае на турпоходе к горе Буратинка. Даниил Баталов, сын Ирины, сообщил, что отчим Сергей владел Mitsubishi Outlander, переданным семье сестры.

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