Пропавшая в Красноярском крае семья могла использовать третий автомобиль

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в Красноярском крае на турпоходе к горе Буратинка. Даниил Баталов, сын Ирины, сообщил, что отчим Сергей владел Mitsubishi Outlander, переданным семье сестры.
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