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В ГД предупредили о поддельных Wi-Fi-сетях, замаскированных под официальные

В ГД предупредили о поддельных Wi-Fi-сетях, замаскированных под официальные

Использование публичных Wi-Fi-сетей несёт серьёзные риски, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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