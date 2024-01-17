В СГК объяснили, почему некоторые дома в Новосибирске всё ещё без отопления

Больше всего проблем с запуском в высотных домах и микрорайоне Башня, стоящем на возвышенности.В ночь на 18 января исполнится ровно неделя с того момента, как в левобережной части Новосибирска случилась крупная коммунальная авария, оставившая без отопления сотни жилых домов и социальных объектов.