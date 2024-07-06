Как приготовить царское варенье из абрикосов, рецепт «солнца зимой»

Лето 2024 года обещает порадовать богатым урожаем абрикосов. Эти вкусные и сочные фрукты уже появились на прилавках рынков и магазинов, предоставляя прекрасную возможность насладиться ими в свежем виде и запастись на зиму.
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