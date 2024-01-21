Царьград История с бунтом на оборонном предприятии в Подмосковье становится всё более закрученной.
Мигранты устроили бунт на оборонном предприятии. Страшно? Нет, смешно!
Комментарии
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Дмитрий Боев
Ну да. Это уже достоевщина такая: "А был ли мальчик? Может мальчика-то и не было?"
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22 час.
АП
Алекс Поручик
У нас в городе несколько военных заводов был около проходной по своим делам в конце рабочего дня- ни одного славянина через проходную не вышло.
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21 час.
Денис Зарюгин
Вот это очень важные слова в статье: "Сказки о том, что мигрант работает за копейки, неправда. Мигранты получают денег больше, чем российские граждане где-нибудь в средней полосе, это факт. Многократно больше, причём. Но они начинают диктовать свои условия. Поскольку они уже монополизировали определённые отрасли, предприятия, они выдвигают свои условия. У них свои профсоюзы есть. И это как раз является в том числе некой иллюстрацией процесса, который происходит". Только вот вопрос, кто в высших кругах власти является заказчиком всего этого, кто лоббирует заселение России мигрантами из Средней Азии и Закавказья и с какой целью?
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16 час.
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