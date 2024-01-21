Мигранты устроили бунт на оборонном предприятии. Страшно? Нет, смешно!

Денис Зарюгин

Вот это очень важные слова в статье: "Сказки о том, что мигрант работает за копейки, неправда. Мигранты получают денег больше, чем российские граждане где-нибудь в средней полосе, это факт. Многократно больше, причём. Но они начинают диктовать свои условия. Поскольку они уже монополизировали определённые отрасли, предприятия, они выдвигают свои условия. У них свои профсоюзы есть. И это как раз является в том числе некой иллюстрацией процесса, который происходит". Только вот вопрос, кто в высших кругах власти является заказчиком всего этого, кто лоббирует заселение России мигрантами из Средней Азии и Закавказья и с какой целью?