Экс-депутат Рады заявил о президентских амбициях главы ГУР Украины Буданова

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов демонстрирует высокие рейтинги и политические амбиции, у него есть своя команда, что представляет угрозу для режима Владимира Зеленского, отмечает бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.