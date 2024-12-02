Экс-депутат Рады заявил о президентских амбициях главы ГУР Украины Буданова

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов демонстрирует высокие рейтинги и политические амбиции, у него есть своя команда, что представляет угрозу для режима Владимира Зеленского, отмечает бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.
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