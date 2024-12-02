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Экс-депутат Рады заявил о президентских амбициях главы ГУР Украины Буданова

Экс-депутат Рады заявил о президентских амбициях главы ГУР Украины Буданова

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов демонстрирует высокие рейтинги и политические амбиции, у него есть своя команда, что представляет угрозу для режима Владимира Зеленского, отмечает бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Ещё одно отребье !
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19 час.
Eduard
Жалкое ЧМО пытается влезть во власть на денежки Госдепа США!
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18 час.
Eduard
После переворотов к власти и приходят такие вот придурки!
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18 час.

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