Имущество на 12 млн арестовано у обвиняемого в коррупции генерала Путилова

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Имущество начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова общей стоимостью более 12 млн рублей арестовано в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете.
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