Подарки от Кара-Дага: чем порадует заповедник в свой день рождения

9 августа Карадагский природный заповедник отметит 44-летие со дня своего создания. В этот день гости смогут посетить экскурсии по льготной цене, поучаствовать в экоквесте и мастер-классе, увидеть фотовыставку и насладиться праздничным концертом.
9 августа Карадагский природный заповедник отметит 44-летие со дня своего создания. В этот день гости смогут посетить экскурсии по льготной цене, поучаствовать в экоквесте и мастер-классе, увидеть фотовыставку и насладиться праздничным концертом.
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