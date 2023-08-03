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Подарки от Кара-Дага: чем порадует заповедник в свой день рождения

Подарки от Кара-Дага: чем порадует заповедник в свой день рождения

9 августа Карадагский природный заповедник отметит 44-летие со дня своего создания. В этот день гости смогут посетить экскурсии по льготной цене, поучаствовать в экоквесте и мастер-классе, увидеть фотовыставку и насладиться праздничным концертом.

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