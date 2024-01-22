Обнаружена сеть кишечника и мозга, отвечающая за тягу к сахару и жирному

Исследователи выявили в головном мозге различные нейронные пути, отвечающие за тягу к жиру и сахару. Это исследование показывает, что отдельные цепи блуждающего нерва, берущие начало в кишечнике, передают информацию о потребляемых жирах и сахаре в мозг, вызывая высвобождение дофамина в центре вознаграждения.
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