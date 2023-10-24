Telegram за год двукратно нарастил трафик в России

Трафик российских интернет-пользователей в Telegram за год рекордно вырос. К увеличению приводит прирост количества пользователей, а также рост мультимедийной нагрузки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные крупных телекомоператоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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