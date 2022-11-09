Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» в порядке. Довольны игрой, ведь «Челси» очень хорош»

Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Челси» (2:0). «Мы в порядке. Довольны результатом и игрой, потому что «Челси» очень хорош».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх