Финляндия надеется получить финансирование ЕС для приграничных с РФ регионов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо надеется на финансирование Евросоюза для приграничных с Россией регионов, пострадавших от закрытия пропускных пунктов на границе, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент правительственных коммуникаций правительства Финляндии.