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Картина дня. Финансы

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Финляндия надеется получить финансирование ЕС для приграничных с РФ регионов

Финляндия надеется получить финансирование ЕС для приграничных с РФ регионов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо надеется на финансирование Евросоюза для приграничных с Россией регионов, пострадавших от закрытия пропускных пунктов на границе, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент правительственных коммуникаций правительства Финляндии.

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