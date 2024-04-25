Финляндия надеется получить финансирование ЕС для приграничных с РФ регионов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо надеется на финансирование Евросоюза для приграничных с Россией регионов, пострадавших от закрытия пропускных пунктов на границе, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент правительственных коммуникаций правительства Финляндии.
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