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"У нас две России: пока одна умирает в окопах, вторая - гуляет в кабаках и ездит на шопинг" - депутат Коломейцев раскритиковал чиновников

"У нас две России: пока одна умирает в окопах, вторая - гуляет в кабаках и ездит на шопинг" - депутат Коломейцев раскритиковал чиновников

15K прочитали В последнее время, в условиях известного всем текущего события, даже в Госдуме всё чаще стали открыто говорить о предательстве "элит" и о так называемой пятой колонне внутри России.

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