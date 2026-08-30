Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему в СССР кремацию объявили «пролетарским погребением» и что из этого вышло

«Чудовищно отнимать у живых радость, здоровье, их жизнь по кусочкам громадными пространствами гниющей, дымящейся тлением земли», — взывал со страниц советских журналов писатель Александр Серафимович .

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