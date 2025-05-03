Футболист "Спартака" Гарсия заявил, что не чувствует давления фанатов

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия заявил, что не чувствовал давления из-за того, что долго не мог отличиться за новый клуб, а фанаты припоминали ему, что его трансфер стал самым дорогим в истории команды, передает Sport24.
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