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Футболист "Спартака" Гарсия заявил, что не чувствует давления фанатов

Футболист "Спартака" Гарсия заявил, что не чувствует давления фанатов

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия заявил, что не чувствовал давления из-за того, что долго не мог отличиться за новый клуб, а фанаты припоминали ему, что его трансфер стал самым дорогим в истории команды, передает Sport24.

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