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Лука Дончич получил технический фол за споры с судьей

Лука Дончич получил технический фол за споры с судьей

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил технический фол за споры с арбитром во время матча против «Портленда».

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