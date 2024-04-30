Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Природные феномены, которые имеют место на планете Земля

Природные феномены, которые имеют место на планете Земля

«Жидкая радуга», или «Река пяти цветов», существует и находится в Ла-Макарена, Колумбия. Вы можете увидеть, как красные, желтые, зеленые и фиолетовые воды текут по реке, причем цвет зависит от состояния воды и освещения.

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