Михаил Шеремет: Трамп приостановил всю военную помощь Украине после перепалки с Зеленским

Трамп приостановил всю военную помощь Украине после перепалки с ЗеленскимОтправка американского вооружения Киеву будет приостановлена до тех пор, пока президент США не убедится в «добросовестной приверженности миру» со стороны украинских лидеров.
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