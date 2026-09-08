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Гальченюк о победе «Спартака» над ЦСКА: «Вторая игра в сезоне, а по эмоциям и атмосфере матч плей‑офф. На противостояние «Торонто» – «Монреаль» похоже»

Форвврд «Спартака» Алекс Гальченюк высказался о победе над ЦСКА (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.  – Всегда приятно выигрывать, особенно в таких матчах.

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