Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Александр Кожевников: «Спартаку» не хватило мастерства в серии со СКА. Молодежь хорошо смотрелась, надо ее подтаскивать»

Александр Кожевников считает, что «Спартаку» не хватило мастерства в серии со СКА.  Московский клуб проиграл со счетом 1-4.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх