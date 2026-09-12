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Парень и молодая девушка погибли в жестком лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Парень и молодая девушка погибли в жестком лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Два человека погибли, четверо пострадали в жестком ДТП на трассе в районе села Черемное 12 сентября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

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