Уайт допустил, что Анкалаев и Перейра проведут немедленный реванш

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о возможности боя-реванша между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой после того, как россиянин отобрал у бразильца титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 313.