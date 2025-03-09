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Уайт допустил, что Анкалаев и Перейра проведут немедленный реванш

Уайт допустил, что Анкалаев и Перейра проведут немедленный реванш

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о возможности боя-реванша между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой после того, как россиянин отобрал у бразильца титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 313.

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