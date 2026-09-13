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Регионы России

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Фанаты «Галатасарая» посвятили Алексею Батракову баннер «Russian Paradise»

Фанаты «Галатасарая» посвятили Алексею Батракову баннер «Russian Paradise»

Фанаты турецкого футбольного клуба «Галатасарай» выразили необычную поддержку российскому полузащитнику Алексею Батракову перед матчем пятого тура чемпионата Турции против «Коджаелиспора».

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