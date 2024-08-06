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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» подписал контракт с защитником Шилингтоном на год и 1,05 млн долларов. Игрок пропустил 1,5 сезона из-за психологических проблем

27-летний игрок находился в статусе неограниченно свободного агента.  Швед впервые за карьеру в НХЛ сменил клуб.

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