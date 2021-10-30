Мировое обозрение

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От бывшего президента США Трампа потребовали сдать исходный код его соцсети Truth Social

От бывшего президента США Трампа потребовали сдать исходный код его соцсети Truth Social

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу угрожают отзывом лицензии на открытое программное обеспечение, которое якобы используется в новой соцсети политика Truth Social.

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