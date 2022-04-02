Удивительный мир

15 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим
    СпасибоПринцессы, короле...
  • Кот Рыжый
    Познавательно!👍Какие тайны скрыв...
  • Вадим
    Спасибо за экскурсиюДеревня Федора Ко...

13 самобытных городов России, на которые не жалко потратить летний отпуск

13 самобытных городов России, на которые не жалко потратить летний отпуск

Удивительный парадокс: в такой многогранной, колоритной стране часто можно услышать, что, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и пары крупных региональных центров, в российских городах делать нечего, а внимания заслуживают только природные красоты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх