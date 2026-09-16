В метро Москвы мужчина ударил подростка, задевшего его самокатом

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который ударил подростка на платформе станции метро "Таганская" Таганско-Краснопресненской после того, как тот задел его самокатом.
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