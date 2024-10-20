Уважаемые мужчины! Примите искренние поздравления с праздником – Днем отца!Этот день – замечательная возможность выразить слова благодарности и признательности папам нашего района, которые играют важную роль в жизни каждой семьи.
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