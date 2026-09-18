На польский нацизм ответим маршем украинцев в Перемышле! – генерал ВСУ

В ответ на желание провести марш во Львове ко Дню независимости Польши, с идеей которого выступили местные правые, Украина должна ответить намерением провести свой марш по Перемышлю, который когда-то был украинской землей.
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