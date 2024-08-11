Воздушная тревога на Украине: Серии взрывов в Сумах, Киеве, Кривом Роге, Харьковской и Полтавской областях ВС России провели ночную атаку на Украину, задействовав дроны-камикадзе и ракеты.
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Воздушная тревога на Украине: Серии взрывов в Сумах, Киеве, Кривом Роге, Харьковской и Полтавской областях ВС России провели ночную атаку на Украину, задействовав дроны-камикадзе и ракеты.
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