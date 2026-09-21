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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонсека пропустит азиатскую серию турниров

Жоао Фонсека не сыграет на турнирах в Азии в 2026-м. «2026 год выдался для меня очень сложным. Помимо всех требований, которые предъявляет профессиональный спорт, из-за серии травм мне пришлось пропустить важные турниры и я не мог играть так, как мне хотелось бы.

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