Мировое обозрение

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Надежды Индии на торговую сделку с США не оправдались

Туроператоры Гоа обратились к правительству штата с просьбой открыть его для иностранных туристов; индийский министр финансов объявила о запуске программы монетизации государственных активов; афганцы в Индии требуют у ООН ускоренного предоставления им статуса беженцев; Нью-Дели закупает в Москве 70 000 автоматов Ак-203; Индия стала вторым по привлекательности производственным центром мира — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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