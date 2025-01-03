В Южной Корее приостановлена попытка арестовать президента

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих Республики Корея решило приостановить исполнение ордера на арест президента страны Юн Сок Ёля после столкновений с военными в его резиденции.
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