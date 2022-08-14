Аргументы недели

98 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Сухоруков
    Вообще то есть ПДД, которые обязаны знать самокатчики. Тупое предложение тупого депутата.Депутат ГД Хамзае...
  • АЛЕКС БАМ
    Россиянам, которые умеют работать, нечего делать в Латвии.Президент Латвии ...
  • Сергей Зюкин
    Всех повыгоняют - народа совсем не останется.Президент Латвии ...

Бердянская епархия остается в структуре Украинской православной церкви

Бердянская епархия остается в структуре Украинской православной церкви

Бердянская епархия, к которой относится большая часть храмов на освобожденной территории Запорожской области, остается в структуре Украинской православной церкви, но берет за образец каноны богослужения в Русской православной церкви.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх