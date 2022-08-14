Бердянская епархия остается в структуре Украинской православной церкви

Бердянская епархия, к которой относится большая часть храмов на освобожденной территории Запорожской области, остается в структуре Украинской православной церкви, но берет за образец каноны богослужения в Русской православной церкви.
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