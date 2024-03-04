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Военное обозрение

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Визиты чиновников стран НАТО в Армению участились: в этот раз ожидается визит министра обороны Греции

Визиты чиновников стран НАТО в Армению участились: в этот раз ожидается визит министра обороны Греции

Возглавляемая главой ведомства делегация Минобороны являющейся членом НАТО Греции прибывает в Ереван.

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