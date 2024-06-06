Страна и люди
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Страна и люди

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    Дай Вам ребята Бог, выдержать это испытание! Держитесь, чтобы жила страна, это Ваше великое предназначение!Эвакуация

Командир Коловрат заявил, что опытный оператор БПЛА может обмануть РЭБ

Командир Коловрат заявил, что опытный оператор БПЛА может обмануть РЭБ

Командир расчета беспилотных летательных аппаратов с позывным Коловрат заявил, что при наличии достаточного опыта оператор беспилотника, перед которым стоит задача проведения разведки, может спокойно обмануть системы радиоэлектронной борьбы противника.

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