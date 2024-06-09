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Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие, хотя им по 30 лет: они используют русское средство 19 века

Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие, хотя им по 30 лет: они используют русское средство 19 века

Фото не автора. В наших суровых краях такая красота долго не живёт Хотите отомстить человеку, чтобы он страдал, мучился, тратил много денег и времени и при этом остаться "друзьями"? Не нужно нанимать братков, наёмных хлопчиков, прокалывать ему шины, обливать машину краской, мешать громкой музыкой, кидать в бизнесе, изменять с его женой.

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